Чомусь цей десерт не поширений у нас, хоча й дуже смачний. Його батьківщиною є вважається Латинська Америка, але його знають і люблять у багатьох країнах.

Важливим складником десерту є бісквіт, який треба просочити трьома різновидами молока.

Інгредієнти:

Бісквіт

яйця 4 шт.

цукор 100 гр.

борошно 100 гр.

ванільний цукор дрібка

«Начинка»

молоко згущене варене 200 гр.

молоко пряжене 200 мл.

вершки 10-15% 200 мл.

ягоди для прикраси за бажанням

Можна прикрасити верх збитими вершками та ягодами (фото iStore)

Готуємо бісквіт. Жовтки збити з цукром до щільної світлої маси. Білки збити у густу піну. Поступово додати просіяне борошно. Вилити у форму для випікання та пекти при температурі 170°C до готовності.

Готуємось просочувати бісквіт різними видами молока. Для цього змішуємо варене згущене молоко з вершками до максимальної однорідності, по необхідності допомогти собі в цьому блендером. Додати пряжене молоко. Перемішати

Десерт зібрати у склянці шарами. Пропорції на склянку: бісквіт 50 гр., три молока 100 гр.

Можна прикрасити верх збитими вершками та ягодами.