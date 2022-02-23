Латино-американський десерт «Три молока» у склянці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Чомусь цей десерт не поширений у нас, хоча й дуже смачний. Його батьківщиною є вважається Латинська Америка, але його знають і люблять у багатьох країнах.
Важливим складником десерту є бісквіт, який треба просочити трьома різновидами молока.
Інгредієнти:
Бісквіт
- яйця 4 шт.
- цукор 100 гр.
- борошно 100 гр.
- ванільний цукор дрібка
«Начинка»
- молоко згущене варене 200 гр.
- молоко пряжене 200 мл.
- вершки 10-15% 200 мл.
- ягоди для прикраси за бажанням
Можна прикрасити верх збитими вершками та ягодами (фото iStore)
Готуємо бісквіт. Жовтки збити з цукром до щільної світлої маси. Білки збити у густу піну. Поступово додати просіяне борошно. Вилити у форму для випікання та пекти при температурі 170°C до готовності.
Готуємось просочувати бісквіт різними видами молока. Для цього змішуємо варене згущене молоко з вершками до максимальної однорідності, по необхідності допомогти собі в цьому блендером. Додати пряжене молоко. Перемішати
Десерт зібрати у склянці шарами. Пропорції на склянку: бісквіт 50 гр., три молока 100 гр.
Можна прикрасити верх збитими вершками та ягодами.