Давайте спробуємо відчути себе на березі Балтійського моря, прекрасного у будь-яку пору року. Як і оселедець, який ми стереотипно звикли вживати соленим. Спробуємо щось нове та естонське. Але якщо хочете традиційного оселедця, то рецепт є тут.

Інгредієнти: (на 2 порції)

оселедець морожений 1 шт.

картопля 3 шт.

цибуля 1 шт.

олія оливкова 2 ст. л.

яйце 2 шт.

молоко 50 мл.

сіль, перець чорний за смаком

Оселедець може смакувати і запеченим (фото Toidutee.ee)

Оселедець розморозити, помити, випатрати, відрізати голову, хвіст, зняти шкіру, розрізати на порційні шматки. Картоплю та цибулю почистити.

У форму для запікання влити олію, розподілити її рівномірно. Картоплю нарізати кільцями та викласти у форму. Поверх картоплі викласти оселедець.Цибулю порізати кільцями та покласти на рибу.

Яйця розбити в миску, посолити та поперчити та збити виделкою з молоком. Залити яєчно-молочною сумішшю оселедець та поставити до духовки. Запікати при 180°C приблизно 40 хвилин.