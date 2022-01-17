Оселедець запечений з картоплею по-естонськи. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
- Різдвяний короп з шавлією по-чеськи ZAXID.NET
- Річкова форель на грилі. Рецепт дня ZAXID.NET
Давайте спробуємо відчути себе на березі Балтійського моря, прекрасного у будь-яку пору року. Як і оселедець, який ми стереотипно звикли вживати соленим. Спробуємо щось нове та естонське. Але якщо хочете традиційного оселедця, то рецепт є тут.
Інгредієнти: (на 2 порції)
- оселедець морожений 1 шт.
- картопля 3 шт.
- цибуля 1 шт.
- олія оливкова 2 ст. л.
- яйце 2 шт.
- молоко 50 мл.
- сіль, перець чорний за смаком
Оселедець може смакувати і запеченим (фото Toidutee.ee)
Оселедець розморозити, помити, випатрати, відрізати голову, хвіст, зняти шкіру, розрізати на порційні шматки. Картоплю та цибулю почистити.
У форму для запікання влити олію, розподілити її рівномірно. Картоплю нарізати кільцями та викласти у форму. Поверх картоплі викласти оселедець.Цибулю порізати кільцями та покласти на рибу.
Яйця розбити в миску, посолити та поперчити та збити виделкою з молоком. Залити яєчно-молочною сумішшю оселедець та поставити до духовки. Запікати при 180°C приблизно 40 хвилин.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»