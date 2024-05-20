Вітамінний салат з селерою, морквою та яблуком. Рецепт дняРецепти — 0
До теми
- Котлети з селери. Рецепт дня ZAXID.NET
- Як правильно приготувати спаржу: 4 швидкі способи ZAXID.NET
Салат з селерою – свіжий, хрусткий і певною мірою різкий. Страва дуже освіжає та настільки смачна, що ви станете її прихильником з першої спроби.
Рецептом салату поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- морква – 100 г.;
- корінь селери – 100 г.;
- яблука – 100 г.;
- оливкова олія – 30 мл.;
- сік лимона – ½ ;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
- листя петрушки до смаку;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
Помити та очистити моркву, корінь селери та яблуко.Нарзати тонкою соломкою по 100 грам. Для цього зручно використовувати спеціальну економку, але можна скористатися і ножем.
Для заправки у миску вилити 30 мл оливкової олії, додати 1 ч. л. гірчиці в зернах та вичавити сік половини лимона. Перемішати віничком або виделкою.
Помити петрушку та відділити листки. Подрібнювати зелень не потрібно, а кількість відрегулювати до свого смаку.
Викласти нарізані моркву, яблуко та корінь селери у миску та додати заправку. Посолити салат до смаку і ретельно перемішати.