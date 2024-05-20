Салат з селерою – свіжий, хрусткий і певною мірою різкий. Страва дуже освіжає та настільки смачна, що ви станете її прихильником з першої спроби.

Рецептом салату поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

морква – 100 г.;

корінь селери – 100 г.;

яблука – 100 г.;

оливкова олія – 30 мл.;

сік лимона – ½ ;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

листя петрушки до смаку;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Помити та очистити моркву, корінь селери та яблуко.Нарзати тонкою соломкою по 100 грам. Для цього зручно використовувати спеціальну економку, але можна скористатися і ножем.

Для заправки у миску вилити 30 мл оливкової олії, додати 1 ч. л. гірчиці в зернах та вичавити сік половини лимона. Перемішати віничком або виделкою.

Помити петрушку та відділити листки. Подрібнювати зелень не потрібно, а кількість відрегулювати до свого смаку.

Викласти нарізані моркву, яблуко та корінь селери у миску та додати заправку. Посолити салат до смаку і ретельно перемішати.