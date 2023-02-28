Насичений смак селери прекрасно дозволяє обійтись без м’яса.

Інгредієнти:

корінь селери (великий) 1 шт.

яблуко 1 шт.

цибуля 1-2 шт.

борошно 2-3 ст.л.

яйце 1 шт.

олія, сіль, перець

Котлети з селери. Рецепт дня (фото IStock)

Все подрібнити в блендері до стану кашки. Додати сіль, перець, яйце та трохи олії (1 ст. л.), борошно (можна крохмаль), сформувати котлетки мокрими руками, обсмажити з двох боків до золотавої скоринки.

Покласти в баняк з грубим дном, додати пару ложок води, протушкувати на малому вогні хвилин 10. Можна додавати картоплю, моркуву, трохи буряка, як смакує.