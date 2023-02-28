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Котлети з селери. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Насичений смак селери прекрасно дозволяє обійтись без м’яса.
Інгредієнти:
- корінь селери (великий) 1 шт.
- яблуко 1 шт.
- цибуля 1-2 шт.
- борошно 2-3 ст.л.
- яйце 1 шт.
- олія, сіль, перець
Котлети з селери. Рецепт дня (фото IStock)
Все подрібнити в блендері до стану кашки. Додати сіль, перець, яйце та трохи олії (1 ст. л.), борошно (можна крохмаль), сформувати котлетки мокрими руками, обсмажити з двох боків до золотавої скоринки.
Покласти в баняк з грубим дном, додати пару ложок води, протушкувати на малому вогні хвилин 10. Можна додавати картоплю, моркуву, трохи буряка, як смакує.
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