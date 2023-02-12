Дієтичний гарнір швидкоруч. Овочі виходять хрусткими, не розвареними. Як гарнір пасує до страв з м'яса, риби або курки. Але може бути і самостійною вегетаріанською стравою.

Інгредієнти:

заморожені овочі 500 гр.

олія 3 ст.л.

сіль, перець за смаком

Для цієї страви підійде суміш будь-яких овочів, які смакують та які є у вашій морозилці. Це може бути брюссельська та цвітна капуста, зелена стручкова квасоля, шпарагівка, зелений горошок, броколі, морква, болгарський перець, кукурудза, гриби тощо.

Заморожені овочі обдати водою кімнатної температури, відкинувши їх на сито. Повністю розморожувати їх не потрібно.

Форму для запікання змастити столовою ложкою олії. Овочі рівномірно розподілити у формі.

Полити овочі невеликою кількістю олії (тої, яка смакує), посолити та поперчити за смаком та поставити форму в заздалегідь розігріту до 80° духовку приблизно на пів години.

У такому варіанті овочі виходять трохи хрумкими. Якщо хочете, щоб вони були повністю м’якими, просто збільште час приготування.

За бажанням можна посипати овочі спеціями (пасує карі або італійські чи прованські трави). Також наприкінці можна посипати овочі тертим сиром та поставити на кілька хвилин під гриль.