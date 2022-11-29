Легкий та ситний суп з курячим філе та овочами робиться з простих продуктів, проте виходить дуже вишуканим. Подрібнена цвітна капуста робить його густим, завдяки каррі суп виходить пряним, а вершки відповідають за ніжний смак.



Інгредієнти (на 4 порції):

куряче філе 700 гр.

цвітна капуста (може бути заморожена) 600 гр.

зелений горошок (може бути заморожений) 100 гр.

квасоля зелена стручкова (може бути заморожена) 100 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

кінза (свіжа або заморожена) для подачі за бажанням

вершки 10% 100 мл

сіль, перець за смаком

каррі 2 ч. л.

олія 2 ст. л.

вода 2 л.

За бажанням курку можна замінити індичкою (фото IStore)

Куряче філе залити холодною водою та довести до кипіння. Зняти піну, зменшити вогонь до мінімального та варити філе приблизно 30 хв. Розібрати цвітну капусту на невеликі суцвіття. Моркву почистити та натерти. Цибулю почистити та дрібно нарізати.

У пательні на маленькому вогні розігріти олію. Викласти цибулю та моркву й обсмажити, періодично помішуючи, до м'якості (10-15 хвилин).

Дістати куряче філе з бульйону. У бульйоні цвітну капусту відварити до м'якості (10-15 хвилин після закипання).

Блендером подрібнити капусту в бульйоні до однорідності (можна просто розтовкти). Додати обсмажені цибулю та моркву, стручкову квасолю та горошок. Довести суп до кипіння та варити 5 хвилин.

Куряче філе нарізати. Дрібно нарізати кінзу. Додати до супу куряче філе, кінзу, каррі, сіль та чорний мелений перець та вершки. Перемішати, довести до кипіння та вимкнути вогонь. Дати постояти 5-10 хвилин.

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