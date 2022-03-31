Запорізький капусняк. Рецепт дня
Як готують на ХортиціДарина Цвях, 0
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Капусняк, який готують у Запоріжжі, вважають традиційною стравою запорізьких козаків. Він є дуже смачним та неймовірно ситним.
Інгредієнти:
- свинина (найкраще ребра або м’ясо з кісткою) 400 гр.
- квашена капуста 600 гр.
- картопля 400 гр.
- пшоно 2 ст.л.
- морква 1 шт
- селера (корінь) 1 шт.
- корінь петрушки 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- масло 2 ст.л.
- сало 50 гр.
- сметана 4 ст.л.
- лавровий лист 2 шт.
- перець горошком 2 шт.
- зелень 1 ст.л., а також для подачі (за бажанням)
Знавці кажуть, що таку страву на вогнищі готували козаки (фото Depositphotos)
Відварити м’ясо до готовності. Покласти його потрібно у холодну воду, тоді бульйон буде концентрованішим. Після кипіння зняти шум. Витягнути м’ясо з води, бульйон процідити.
Поки вариться м’ясо, капусту протушкувати на пательні з маслом до напівготовності. Коріння, моркву та цибулю нарізати кубиками та трохи присмажити на олії (2-3 хвилини).
Сало пропустити через м’ясорубку та розтерти з зеленню петрушки (якщо використовуєте) та добре промитим пшоном.
До бульйону додати нарізану кубиками картоплю та варити 10-15 хвилин. Тоді додати капусту, сало з пшоном, лавровий лист, перець, овочі, посолити та варити до готовності хвилин 15.
При подачі до капусняку додати свинину, попередньо зняту з костей, сметану та за бажанням посипати зеленню петрушки чи кропу. Можна за бажанням додати часник та/або зелену цибулю.