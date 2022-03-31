Капусняк, який готують у Запоріжжі, вважають традиційною стравою запорізьких козаків. Він є дуже смачним та неймовірно ситним.

Інгредієнти:

свинина (найкраще ребра або м’ясо з кісткою) 400 гр.

квашена капуста 600 гр.

картопля 400 гр.

пшоно 2 ст.л.

морква 1 шт

селера (корінь) 1 шт.

корінь петрушки 1 шт.

цибуля 1 шт.

масло 2 ст.л.

сало 50 гр.

сметана 4 ст.л.

лавровий лист 2 шт.

перець горошком 2 шт.

зелень 1 ст.л., а також для подачі (за бажанням)

Знавці кажуть, що таку страву на вогнищі готували козаки (фото Depositphotos)

Відварити м’ясо до готовності. Покласти його потрібно у холодну воду, тоді бульйон буде концентрованішим. Після кипіння зняти шум. Витягнути м’ясо з води, бульйон процідити.

Поки вариться м’ясо, капусту протушкувати на пательні з маслом до напівготовності. Коріння, моркву та цибулю нарізати кубиками та трохи присмажити на олії (2-3 хвилини).

Сало пропустити через м’ясорубку та розтерти з зеленню петрушки (якщо використовуєте) та добре промитим пшоном.

До бульйону додати нарізану кубиками картоплю та варити 10-15 хвилин. Тоді додати капусту, сало з пшоном, лавровий лист, перець, овочі, посолити та варити до готовності хвилин 15.

При подачі до капусняку додати свинину, попередньо зняту з костей, сметану та за бажанням посипати зеленню петрушки чи кропу. Можна за бажанням додати часник та/або зелену цибулю.