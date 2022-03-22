Котлету по-київськи знають усі. Ця страва подається в ресторанах та готується удома дуже давно. Подейкують, що ця українська страва має французьке походження, проте вона давно уже прописалася на українських столах.

Французькою родичкою нашої котлети є страва кордон блю (cordon bleu). Цікаво, що так називається не лише відома французька кулінарна школа, а й у розмовній мові так називають вправних кухарів.

Інгредієнти:

куряче філе 2 шт.

масло 50 гр.

кріп, маленький пучок

часник 2 зубчики

борошно 2 ст. л.

яйця 1 шт.

панірувальні сухарі 50 гр.

олія 200 мл.

сіль, перець за смаком.

Насамперед потрібно підготувати куряче філе. Тут треба діяти акуратно, щоб його не порвати та не порізати. Потрібно розрізати грудку так, щоб її можна було відкрити, як книжку. Легенько відбити молотком для м’яса (бажано через харчову плівку, щоб не пошкодити). Посолити, поперчити.

Подрібнити кріп та часник, посолити, поперчити та перемішати з м’яким маслом. Поділити суміш на дві рівні частини та сформувати з них кульки, покласти у морозильник.

Коли масло стане твердим, розгорнути філе, покласти в центр кульку з масла. Філе обережно загорнути, підгорнувши краї, щоб начинка була добре захищена. Кожну котлету ретельно обкачати у борошні та покласти до морозилки на декілька хвилин.

Збити яйце. Занурити у нього кожну котлету, обкачати її у сухарях, щоб м’ясо було повністю ними покрите. Покласти в холодильник (уже не в морозилку!) приблизно на 30 хв.

У глибокій пательні або в каструлі з грубим дном розігріти олію. Обсмажити котлети з кожного боку по 2-3 хв до утворення золотавої скоринки. Викласти на деко та готувати у духовці протягом 15 хв при температурі 180°C.

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