Жодного жиру, жодних клопотів. Попри те, що страва дієтична, вона має насичений смак.

Інгредієнти:

філе куряче 1 шт. (приблизно 400 гр.)

цибуля 1 шт.

яйце 1 шт.

морква 1 шт.

сіль, перець, куркума, сухий часник за смаком

Якщо вода у процесі приготування википить, доливати її не потрібно (ZAXID.NET)

Куряче філе помити, змолоти у фарш на м’ясорубці чи у комбайні. Цибулину подрібнити. Моркву натерти на дрібній терці. Додати до курки цибулю, моркву, яйце та спеції за смаком. Тут експериментувати можна безмежно.

У глибоку пательню налити воду, додати до неї лавровий лист, дрібку солі, пару почищених та роздушених зубчиків часнику. Можна додати перець горошком та будь-які спеції на свій смак. Але спеції у порошку краще не використовувати.

Сформувати котлети вологими руками. Коли вода у пательні закипить, покласти туди котлети. Вода має доходити до верху котлет, але не накривати їх. Котлети готувати з кожного боку 7-10 хв. Після того як котлети перевернули, можна накрити пательню кришкою.