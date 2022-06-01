Літній, але досить ситний варіант.

Інгредієнти:

зелений горошок 300 гр.

яйця 4 шт.

картопля 4 шт.

морква 1 шт.

паста з твердих сортів пшениці 50 гр.

спеції (ідеально прованські або італійські трави) та сіль за смаком

часник 1 зубчик

олія (краще оливкова) 1 ч.л.

вода 3 л.

Можна при подачі додати улюблену зелень (фото Depositphotos)

Окремо відварити яйця, охолодити, почистити та нарізати кільцями.

Налити в каструлю воду, довести до кипіння, посолити, покласти горошок, почищена та порізану кубиками картоплю та порізану токнкими кільцями моркву (можна її натерти).

Хвилин через 5-7 після початку додати цілий зубчик часнику та пасту. Через 10 хвилин дістати часник (його треба викинути, він не знадобиться) та покласти нарізані варені яйця, додати олію. Дати супу настоятися ще 10 хвилин після приготування й подавати до столу.

Те, що паста має бути саме з твердих сортів пшениці, важливо. Інша так не триматиме форму.