Легкий у приготуванні та весняний за настроєм салат з цікавою заправкою.

Інгредієнти:

молода білокачанна капустина (невелика) 1 шт.

огірок довгий 1 шт.

зелена цибуля 1 пучок

зелений горошек (можна заморожений) 2 скл.

оливкова олія 3-4 ст.л.

яблучний оцет 2 ст. л.

білий винний оцет 1 ст. л.

мед 1 ч.л.

сіль та чорний перець за смаком

Якщо ви не любите або погано переносите оцет, то салат можна заправити сметаною (фото Depositphotos)

Капусту помити, за потреби зняти верхнє листя, розрізати на 4 частини, видалити качан та дрібно нарізати. Змішати олію, оцет та мед. Залити капусти та трохи пом’яти її руками.

Зелену цибулю помити та дрібно нарізати. Горошок розморозити у холодній воді. Огірок нарізати півколами. У миску до капусти додати нарізані огірки, розморожений горошок та зелену цибулю, все ретельно перемішайте.

Посоліть та поперчіть безпосередньо перед подачею на стіл.