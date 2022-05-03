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Салат з молодої капусти з огірком та зеленим горошком. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Легкий у приготуванні та весняний за настроєм салат з цікавою заправкою.
Інгредієнти:
- молода білокачанна капустина (невелика) 1 шт.
- огірок довгий 1 шт.
- зелена цибуля 1 пучок
- зелений горошек (можна заморожений) 2 скл.
- оливкова олія 3-4 ст.л.
- яблучний оцет 2 ст. л.
- білий винний оцет 1 ст. л.
- мед 1 ч.л.
- сіль та чорний перець за смаком
Якщо ви не любите або погано переносите оцет, то салат можна заправити сметаною (фото Depositphotos)
Капусту помити, за потреби зняти верхнє листя, розрізати на 4 частини, видалити качан та дрібно нарізати. Змішати олію, оцет та мед. Залити капусти та трохи пом’яти її руками.
Зелену цибулю помити та дрібно нарізати. Горошок розморозити у холодній воді. Огірок нарізати півколами. У миску до капусти додати нарізані огірки, розморожений горошок та зелену цибулю, все ретельно перемішайте.
Посоліть та поперчіть безпосередньо перед подачею на стіл.
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