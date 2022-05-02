З молодої зелені та листочків їстівних диких трав можна приготувати дуже корисний салат.

Інгредієти:

листя кульбаби 5-6 шт.

листя кропиви 3 шт.

цибуля зелена 3 шт.

пір'я молодого часнику 3 шт.

листя чорної смородини (молоді) 3 шт.

кріп 1 гілочка

петрушка 1 гілочка

яйця варені 2 шт.

Для заправки салату:

олія оливкова ​​2 ст. л.

сік лимона 1 ст. л.

оцет бальзамічний 1 ч. л.

мед приблизно ½ ч. л.

сіль за смаком

Можна додавати до салату будь-яку сезонну зелень (фото Depositphotos)

Щоб листя кульбаби не гірчило, бажано рвати його з рослин, які ще не розквітли. Для салату підійде будь-яка зелень, яка весною росте на городі: шпинат, м'ята, базилік, рукола тощо. Словом те, що виросло у травні.

Листя кропиви обдати окропом, потім опустити в холодну воду. Відтиснути від вологи. Листя кульбаби замочити у трохи підсоленій воді на півгодини, щоб позбутися гіркоти (зовсім молоденькі листочки можна не замочувати, вони мають легку гірчинку).

Приготувати заправку, змішавши олію, сік лимона, бальзамічний оцет та сіль. За смаком можна додати перець та трохи меду.

Усю зелень добре помити. Обірвати лише молоді та ніжні листочки, а жорсткі стебла викинути. Яйця порізати кубиками. Дрібно нашаткувати зелень. Змішати з яйцями.

Полити зелений салат заправкою та акуратно перемішати. Відразу ж подати до столу.