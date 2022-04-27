Варіантів салатів з черемшею – безліч! Ми даємо базові варіанти, які можна комбінувати за власним бажанням. Але варто пам’ятати, що дієтологи радять заправляти салати з черемшею сметаною, вона попереджає подразнення шлунка гострою на смак травичкою.

Салат картопляний

Інгредієнти:

картопля 4-5 шт.

черемша 1 пучок

сметана (або олія), сіль за смаком

Якщо у вас немає проблем зі шлунком, то цей салат можна заправити олією, буде смачно (фото Shutterstock)

Зварити або спекти картоплю, нарізати кубиками, змішати з дрібно нарізаною черемшею, посолити і заправити олією.

Черемша з сиром та зеленою цибулею

Інгредієнти:

цибуля зелена пучок (приблизно 100 гр.)

сіль за смаком

черемша 1 пучок

сир кисломолочний 300 гр.

сметана 200 гр.

перець чорний (мелений) за смаком

редиска 7-9 шт.

Головне – черемша. Все інше за бажанням (фото Shutterstock)

Промиті листя черемші та пір'я зеленої цибулі дрібно нарізати, редиску тонко нарізати, змішати з сиром тасметаною, посолити, додати перець.

Салат з черемші з огірком та сметаною

Інгредієнти:

черемша 1 пучок

сметана 150-200 гр.

огірок 1-2 шт.

яйце варене (за бажанням)

Можна також додати фету, вершковий чи адигейський сир або бранзу (фото Shutterstock)

Нарізати усі інгридієнти, посолити за смаком та додати побільше сметани. Можна додати редиску, можна домашній сир або сулугуні.