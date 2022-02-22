Робимо простий пиріг, який гарно виглядає, добре смакує та дешево коштує.

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір 250 мл.

борошно 250 гр.

яйце 2 шт.

масло для змащування

сода ½ ч. л.

сіль ½ ч. л.

Для начинки:

білокачанна капуста 300 гр.

яйце варене 1 шт.

олія для смаження

сіль, чорний свіжозмелений перець, червона паприка, чилі – за смаком.

Можна посипати пиріг кунжутом чи соняшниковим насінням (фото Depositphotos)

У кефір додати соду і сіль, перемішати. Накрити рушником та поставити у тепле місце на 10 хвилин.

За цей час готуємо начинку. Капусту тонко нашаткувати, додати трохи олії, сіль, спеції та обсмажити на пательні протягом 5 хв. Додати трохи води, тушкувати ще 5 хв на середньому вогні під покришкою. Додати дрібно нарізане відварене яйце, перемішати.

Додати до кефіру яйця, збити. Додати борошно, ретельно перемішати. Тісто має вийти досить рідким.

Форму для випічки застелити папером для випікання і змастити папір маслом. Вилити половину тіста, розрівняти. Викласти начинку, розрівняти. Вилити тісто, яке залишилося, розрівняти.

Духовку розігріти до 180°C і випікати приблизно 40 хв. Гарячий пиріг змастити маслом, накрити рушником, дати охолонути.