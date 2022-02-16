Начинок до кіша (відкритий французький пиріг з пісочного тіста і з заливкою) є безліч. Пропонуємо сьогодні просту, малокомпонентну, проте дуже смачну начинку.

Інгредієнти:

борошно 250 гр.

масло 125 гр.

яйце 3 шт.

сіль ½ ч. л.

вода 50 мл

зелена цибуля 2-3 стебла

цибуля 1 шт.

оливкова олія 50 мл

перець чорний за смаком

вершки 100 мл.

пармезан 150 гр.

вода (крижана) 3 ст. л.

Начинка для кіша може містити небагато складників, все одно буде смачно (фото Depositphotos)

На 1 ст. л. масла присмажити порізану цибулю до прозорості. Решту масла покласти в морозилку.

Змішати борошно із замороженим та натертим маслом. Додати крижану воду, перемішати. Краще це робити в комбайні, але можна і руками. Проте у цьому рецепті, як практично у всіх рецептах пісочного тіста, потрібно скоротити контакт холодного тіста та теплих рук до мінімуму. І таке буває. Викласти тісто в круглу форму для випічки та щільно втрамбувати, сформувавши борти.

Змішати (краще в блендері) яйця, вершки, сіль та перець. Викласти на тісто цибулю та тертий пармезан. Залийте все яєчно-вершковою сумішшю. Випікати протягом 35-45 хв. Подавати зі порізаною зеленою цибулею.