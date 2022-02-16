Французький кіш з цибулею та пармезаном. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Начинок до кіша (відкритий французький пиріг з пісочного тіста і з заливкою) є безліч. Пропонуємо сьогодні просту, малокомпонентну, проте дуже смачну начинку.
Інгредієнти:
- борошно 250 гр.
- масло 125 гр.
- яйце 3 шт.
- сіль ½ ч. л.
- вода 50 мл
- зелена цибуля 2-3 стебла
- цибуля 1 шт.
- оливкова олія 50 мл
- перець чорний за смаком
- вершки 100 мл.
- пармезан 150 гр.
- вода (крижана) 3 ст. л.
Начинка для кіша може містити небагато складників, все одно буде смачно (фото Depositphotos)
На 1 ст. л. масла присмажити порізану цибулю до прозорості. Решту масла покласти в морозилку.
Змішати борошно із замороженим та натертим маслом. Додати крижану воду, перемішати. Краще це робити в комбайні, але можна і руками. Проте у цьому рецепті, як практично у всіх рецептах пісочного тіста, потрібно скоротити контакт холодного тіста та теплих рук до мінімуму. І таке буває. Викласти тісто в круглу форму для випічки та щільно втрамбувати, сформувавши борти.
Змішати (краще в блендері) яйця, вершки, сіль та перець. Викласти на тісто цибулю та тертий пармезан. Залийте все яєчно-вершковою сумішшю. Випікати протягом 35-45 хв. Подавати зі порізаною зеленою цибулею.