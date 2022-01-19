Ця страва належить до німецької кухні і називається Zwiebelkuchen.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 1 скл.

дріжджі 20 гр. (або 2 ч.л. сухих, цукор 1 ч.л.

молоко 1/2 склянки

яйце 1 шт.

м’яке масло 1-2 ст.л.

сіль за смаком.

Для начинки:

цибуля 1 кг

олія 5 ст. л.

шпондер або сало 50 гр.

сметана 200 гр.

кмин, червоний мелений перець, сіль за смаком, жир для змащування дека.

Вегетаріанський варіант можна зробити, якщо виключити шпондер (фото Ecodemy)

Борошно висипати в миску, покришити дріжджі і висипати цукор. Тепле молоко вилити на дріжджі та замісити опару, накрити миску рушником та поставити підходити в теплому місці приблизно на 30 хв.

В опару додати яйце, масло, сіль і добре замісити тісто, з якого сформувати кулю, накрити рушником і залишити ще на 30 хв.

Для начинки почистити цибулю і нарізати її дуже тонкими кільцями. У великій пательні розігріти олію й обсмажити на малому вогні цибулю до прозорого стану, приблизно 10 хв. Дрібно порізати шпондер чи сало, додати до цибулі і смажити ще 2 хв. Зняти з вогню, додати в цибулю сметану, кмин, перець.

Змастити жиром деко. На посипаній борошном дошці розкачати тісто по величині дека. Викласти тісто на деко і злегка притиснути. Виделкою проколоти тісто в багатьох місцях і залишити його ще на 30 хв. Нагріти духовку до 200°C. Викласти начинку на тісто та випікати близько 45 хв при 170°C.

Якщо не додавати шпондер/сало, то пиріг стане вегетаріанським.