Німецький цибулевий пиріг. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Ця страва належить до німецької кухні і називається Zwiebelkuchen.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно 1 скл.
- дріжджі 20 гр. (або 2 ч.л. сухих, цукор 1 ч.л.
- молоко 1/2 склянки
- яйце 1 шт.
- м’яке масло 1-2 ст.л.
- сіль за смаком.
Для начинки:
- цибуля 1 кг
- олія 5 ст. л.
- шпондер або сало 50 гр.
- сметана 200 гр.
- кмин, червоний мелений перець, сіль за смаком, жир для змащування дека.
Вегетаріанський варіант можна зробити, якщо виключити шпондер (фото Ecodemy)
Борошно висипати в миску, покришити дріжджі і висипати цукор. Тепле молоко вилити на дріжджі та замісити опару, накрити миску рушником та поставити підходити в теплому місці приблизно на 30 хв.
В опару додати яйце, масло, сіль і добре замісити тісто, з якого сформувати кулю, накрити рушником і залишити ще на 30 хв.
Для начинки почистити цибулю і нарізати її дуже тонкими кільцями. У великій пательні розігріти олію й обсмажити на малому вогні цибулю до прозорого стану, приблизно 10 хв. Дрібно порізати шпондер чи сало, додати до цибулі і смажити ще 2 хв. Зняти з вогню, додати в цибулю сметану, кмин, перець.
Змастити жиром деко. На посипаній борошном дошці розкачати тісто по величині дека. Викласти тісто на деко і злегка притиснути. Виделкою проколоти тісто в багатьох місцях і залишити його ще на 30 хв. Нагріти духовку до 200°C. Викласти начинку на тісто та випікати близько 45 хв при 170°C.
Якщо не додавати шпондер/сало, то пиріг стане вегетаріанським.