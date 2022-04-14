Черемша, або «ведмежа цибуля», з’являється навесні першою. Тож особливо цінною вона є саме ранньою весною, в той час, коли у людини виникає вітамінне голодування. Свіжі, молоді пагони, листя і стебла можна використовувати для приготування салатів, гарнірів, начинки тощо. Вона успішно зміняє часник та цибулю.

Інгредієнти:

черемша 2 великі пучки

горіхи кедрові (можна замінити на волоські або насіння соняшника) 3 ст. л.

пармезан 3 ст. л. (можни використати будь-який твердий сир)

олія оливкова 150 мл

сіль, перець чорний за смаком.

Черемша є джерелом великої кількості вітамінів (фото Depositphotos)

Листя черемші вимити та висушити. Якщо листя буде мокрим, то соус швидко зіпсується. Традиційно песто розтирають у ступці. Проте можна пропустити листя черемші та горіхи через м'ясорубку з дрібною решіткою або розтерти все у блендері.

Пармезан натерти на тертці і додати до зелені з горіхами. Змішати, приправити сіллю та перцем, полити оливковою олією.

Перекласти соус у чисту баньку, легенько утрамбувати і залити зверху оливковою олією шаром в один сантиметр, щоб не було доступу повітря.

Песто прекрасно зберігається в холодильнику протягом місяця. Єдина умова: соус завжди повинен має бути покритий олією, при кожному використанні її потрібно додавати.

Смачно як соус з м’ясом, рибою, пастою або просто до тостів. А ще простіше – до вареної чи печеної картоплі.