Дієтична, проста та смачна страва, яку ми пропонуємо приготувати різними способами.

Інгредієнти:

рибне філе 700 гр (можуть бути хек, мінтай, судак, щука, лин)

масло 100 гр.

яйце 1 шт.

вода або молоко 100 мл

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

білий хліб 100-150 гр.

олія 2-3 ст. л.

сіль, перець

Котлети можна готувати трьома різними способами (фото Depositphotos)

Філе помити, обсушити паперовим рушником та перевірити, чи не залишились кості. Для цього потрібно поводити пальцем від того місця, де був хвіст у напрямку колишньої голови.

Цибулю почистити від лушпиння. Усе перемолоти на м’ясорубці. Моркву почистити та натерти на дрібній тертці. На пательні нагріти олію та трохи просмажити цибулю та моркву.

Батон порвати на шматочки, замочити у воді або молоці та залишити на кілька хвилин.

З рибного філе, масла, морквяно-цибульної суміші, яйця та подрібненого хліба приготувати фарш. Щоб він був одноріднішим можна ще раз все разом перекрутити на м'ясорубці через дрібну решітку. Посолити, поперчити та ретельно перемішати.

Мокрими руками сформувати котлети. Викласти у кошик пароварки. В чашу мультиварки налити воду, як вказано в інструкції. Готувати на режимі «Пар» 30 хвили.

Якщо немає мультиварки, то можна викласти у кошик пароварки на готувати на водяній бані 20-30 хвилин під покришкою на маленькому вогні.

Якщо парові котлети видаються вам надто дієтичними, то можна обкачати їх у манці чи борошні та посмажити на пательні.

Це добре смакує з поре, рисом або картопляним «різотто». Рецепт тут.