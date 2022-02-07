Різотто – класична італійська страва з рису. Тому назва «картопляне різотто» звучить дещо абсурдно. Проте спосіб приготування є схожим на те, як готують звикле різотто з рису. В основі рецепту – страва, яку подає у своєму марсельському ресторані відомий шеф Себастьян Рішар. Втім, готувати цю страву зовсім не складно.

Інгредієнти: (на 2 порції)

картопля 4 шт.

цибуля 1 шт.

часник 1-2 зубчики

олія ​​3 ст. л.

сухе біле вино 50 мл.

вершки 200 мл.

пармезан тертий 50 гр.

розмарин, сіль, перець за смаком

Цю страву від французького шефа приготувати зовсім не складно (фото ZAXID.NET)

Картоплю помити та зварити (не чистити) майже до готовності – вона має залишитись твердою. Якщо дозволяє час, то можна довести її до кипіння та залишити вистигати.

Почистити та нарізати картоплю дрібними кубиками. Так само дрібно нарізати цибулю.

На нагріту пательню вилити олію та підсмажити цибулю до прозорості (не засмажувати). Додати часник, буквально хвилину підсмажити. Додати біле вино, довести до кипіння, проварити 1-2 хв.

Додати картоплю та вершки. Посолити, поперчити та додати пармезан або суміш прованських трав (якщо використовуєте). Тушкувати до повної готовності картоплі (хвилин 5-7), додати пармезан.