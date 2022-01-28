Дуже смачно і не менш калорійно. Трохи треба поморочитись, але результат того вартує.

Інгредієнти: (на 4 порції)

картопля 8 шт.

вершки 200 мл.

молоко 100 мл.

часник 5 зубчиків

масло 50 гр.

сіль, перець за смаком

твердий сир 200 гр.

мускатний горіх на кінчику ножа (не обов’язково)

Для того, щоб скоринка була дуже хрумкою, можна поставити страву під гриль на кілька хвилин (фото ZAXID.NET)

Картоплю помити та відварити до напівготовності. Можна у великій каструлі довести картоплю до кипіння та залишити вистигати.

Нарізаємо картоплю акуратними тоненькими кружальцями. Можна на терці, а можна нарізати кухонним комбайном чи просто ножем.

У каструлі з товстим дном розтопити масло (залишити трохи для змащування форми). Протомити порізаний часник (важливо не пересмажити) та мускатний горіх. Додати молоко та вершки, покласти порізану картоплю, проварити кілька хвилин.

Форму змастити маслом, викласти картоплю шарами, залити тією рідиною, у якій вона варилась. Посипати тертим сиром.

Запікати у духовці при 180°C на 30-40 хв.