Дієтична та проста у приготуванні, але при цьому смачна страва.

Інгредієнти:

індичка (філе) 300 гр.

порей 1 стебло

морква 3 шт.

зелений горошок (може бути заморожений) 1 скл.

каляфьори або броколі (можна заморожені) 200 гр.

квасоля стручкова (може бути заморожена) 1 скл.

петрушка (корінь) 1 шт.

селера (корінь) 1/2 шт.

кріп і петрушка (зелень), сіль за смаком

олія 2 ст.л.

Можна додавати будь-які улюблені овочі (фото Depositphotos)

М'ясо індички нарізати на порційні шматки. Трохи обсмажити індичку на розігітій олії. Покласти очищені та нарізані овочі, посолити, накрити покришкою та тушкувати до повної готовності на маленькому вогні. Овочі забезпечать потрібну кількість рідини. Якщо ж її забракне, то можна додати приблизно 50 мл води.

За бажанням можна додати соєвий соус. Варто пам’ятати, що він досить солений, тож кількість солі потрібно зменшити. Посипати подрібненою зеленню.

Звичайно, все це можна приготувати у мультиварці на режимі «Тушкування».