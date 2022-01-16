Пропонуємо відразу для способи приготування страви: для мультиварки та плити.

Інгредієнти: (на 4 порції)

короп 1-2 шт.

буряк 1-2 шт.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

картопля 6-8 шт.

вода приблизно 0,5 л

соняшникова олія 50 мл

Рибу почистити, порізати на порційні шматки, цибулю – півкільцями, інші овочі – кружечками. Все скласти у мультиварку або каструлю, посолити, додати води. У каструльці вода має майже покривати продукти, в мультиварці її потрібно, звичайно, менше.

Додати олії, посолити, поперчити. У мультиварці обираємо режим «Тушкування» 3-4 години. Час потрібно коригувати за тим, як справляється мультиварка. Кісточки у риби мають бути м'якими.

У каструлі на дуже маленькому вогні тушкуємо 2-3 години. Звичайно, мультиварка позбавляє нас шансу спалити рибу разом з баняком.