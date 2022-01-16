Рецепти
Тушкований короп із «зимовими» овочами. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Пропонуємо відразу для способи приготування страви: для мультиварки та плити.
Інгредієнти: (на 4 порції)
- короп 1-2 шт.
- буряк 1-2 шт.
- цибуля 1 шт.
- морква 1 шт.
- картопля 6-8 шт.
- вода приблизно 0,5 л
- соняшникова олія 50 мл
Рибу почистити, порізати на порційні шматки, цибулю – півкільцями, інші овочі – кружечками. Все скласти у мультиварку або каструлю, посолити, додати води. У каструльці вода має майже покривати продукти, в мультиварці її потрібно, звичайно, менше.
Додати олії, посолити, поперчити. У мультиварці обираємо режим «Тушкування» 3-4 години. Час потрібно коригувати за тим, як справляється мультиварка. Кісточки у риби мають бути м'якими.
У каструлі на дуже маленькому вогні тушкуємо 2-3 години. Звичайно, мультиварка позбавляє нас шансу спалити рибу разом з баняком.
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