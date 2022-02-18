Запечені курячі стегенця на «стейках» з капусти. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Запечені курячі стегенця на стейках (або на подушці) зі свіжої капусти – проста, але оригінальна страва, де складники допомагають один одному стати кращими. Чудовий союз. І одним махом виходить і основна страва, і гарнір. Заощаджуємо і час, і енергоресурси.
Інгредієнти: (на 4 порції)
- капуста 1/2 качана
- курячі стегенця 4 шт
- часник 2 зубчики
- сіль, перець, прованські трави, паприка за смаком
- олія (краще оливкова) 3-4 ст.л.
Курка відразу готується з гарніром, що заощаджує час та сили (фото: ZAXID.NET)
Капусту помити та нарізати так, щоб вони трималась купи, точніше колом. Тобто мають утворитись «стейки» товщиною 3-5 см. Якщо так не виходить, то просто можна нарізати її досить грубо. Тоді вийдуть не «стейки», а подушка. На смак не впливає, хіба на красу подачі.
Змішати часник, спеції та олію. Добре перемішати. Викласти капусту у форму для запікання.Добре змастити олією зі спеціями. Посолити.
Курячі стегенця посолити, поперчити. За бажанням можна попередньо замаринувати в улюбленому маринаді або просто посипати спеціями. Викласти на капусту. Якщо на стегенцях багато жиру, краще його зрізати.
Запікати у духовці при 180°C приблизно 50 хв.
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