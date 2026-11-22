Тепло може впливати на властивості танінів

Навіть якщо хурма на вигляд стигла, вона іноді неприємно в’яже в роті. Таке відчуття спричиняють дубильні речовини (таніни), які містяться у плодах. Зменшити терпкість можна за допомогою гарячої води. Як скористатися цим простим способом, розповідає ТСН.

Як зменшити терпкість хурми за допомогою гарячої води?

Один із домашніх способів зробити фрукт приємнішим на смак – замочити його в гарячій воді. Вважається, що тепло може впливати на властивості танінів.

Для цього потрібно:

Ретельно помити хурму під проточною водою.

Покласти плоди в глибоку миску або каструлю.

Залити плоди гарячою водою. Окріп для цього способу не підходить.

Залишити на 10–15 хвилин.

Дістати хурму, дати їй охолонути та перевірити смак.

Є важливий нюанс: короткочасне занурення плодів у гарячу воду не гарантує повного зникнення терпкості.

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