Причина може бути в тому, в якому порядку цибулю та моркву викладають на пательню

Золотиста морква зі злегка підрум’яненими краями надає плову апетитного вигляду. Проте іноді навіть після смаження вона залишається блідою та водянистою. Причина може полягати в тому, в якій послідовності овочі викладають на сковороду. Як правильно обсмажити цибулю та моркву для засмажки, пояснює Pixel Inform.

Чому морква не підрум’янюється під час смаження?

Цибуля містить багато води, тому на розігрітій пательні швидко пускає сік. Через це температура поверхні знижується. Якщо одночасно додати моркву, вона почне тушкуватися в цибулевому соку.

Поки зайва волога випаровується, шматочки залишаються блідими. За цей час морква може надто розм’якнути й втратити форму ще до появи золотистої скоринки.

У якій послідовності смажити овочі для плову?

Спочатку розігрійте на пательні олію, викладіть цибулю й обсмажуйте її на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини, час від часу помішуючи. Коли зайва волога випарується, а краї шматочків цибулі стануть напівпрозорими й почнуть набувати золотистого кольору, додавайте моркву.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для плову її краще нарізати товстою соломкою. Надто тонкі смужки швидко втрачають вологу й розм’якають. Товстіші краще тримають форму та встигають підрум’янитися зовні, залишаючись соковитими всередині.

Обсмажуйте овочі без кришки, щоб пара вільно виходила. Якщо овочі лежать товстим шаром, візьміть ширшу пательню або готуйте меншими порціями.