Спеції надають рису характерного смаку та аромату

Плов складно уявити без спецій, адже саме вони надають рису характерного смаку та аромату. Pixel Inform розповідає, які спеції потрібно додати до плову, щоб він вийшов ще смачнішим.

Які спеції додати до плову?

Куркума

Куркума надає плову яскравого жовтого кольору. Крім того, завдяки цій спеції страва отримує легку пікантність та вирізніший смак.

На 1 кілограм крупи достатньо ½ чайної ложки куркуми.

Паприка

Паприка додає плову ледь помітної солодкості. Цей присмак допомагає підкреслити аромат інших інгредієнтів.

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Паприку слід додавати до м’яса під час обсмажування, перед додаванням у рис.

Зіра

Зіра нагадує за смаком кмин, проте має м’якший смак. На кіло рису достатньо 1 чайної ложки зіри.