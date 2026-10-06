Приготувати таку приправу нескладно

Сушені гриби можна використовувати не лише для приготування супів, соусів чи начинок. Якщо подрібнити їх на порошок, вони перетворяться на ароматну домашню приправу, яка допоможе зробити смак багатьох страв більш насиченим. Kobieta розповідає, як приготувати грибну приправу.

Які гриби підійдуть для приправи?

Для приготування приправи можна використовувати білі гриби, підберезники, маслюки, шампіньйони та інші види грибів, які ви зібрали самостійно.

Спочатку їх потрібно висушити будь-яким способом: на нитці, в духовці або у спеціальних дегідраторах.

Як приготувати грибну приправу?

Приготувати таку приправу нескладно. Вам знадобляться лише гриби, спеції та трохи бажання. Сушені гриби можна злегка підсмажити на сухій сковороді перед подрібненням, хоча це не обов’язково. Але це може покращити смак грибів.

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Щоб подрібнити гриби, вам знадобиться лише кавомолка, блендер або хороший кухонний комбайн. До приправи потрібно додати сухі спеції: ви можете використати розмарин, чебрець. Також обов’язково слід додати дрібку солі та перцю.

Помістіть готову спецію в герметичну банку та використовуйте її щоразу, коли вам потрібно додати смаку вашим стравам.