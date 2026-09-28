Чи можна їсти гриб, залежить від ступеня його пошкодження

Наявність личинок або слідів комах не обов’язково означає, що їстівний гриб став небезпечним для вживання. Interia Kobieta розповідає, чи можна їсти червиві гриби та коли від них краще відмовитися.

Що робити з червивими грибами?

Чи можна їсти пошкоджений гриб, залежить від того, наскільки сильно його уразили личинки, дорослі комахи чи равлики. Якщо пошкоджена лише частина, її можна вирізати, а решту гриба ретельно очистити та термічно обробити.

Однак сильно уражені гриби не радять збирати та вживати. У пошкоджених частинах можуть накопичуватися екскременти комах і бактерії, які спричиняють гниття тканин. Це може спричинити проблеми із травленням або харчове отруєння. Експерти рекомендують викидати гриби, які стали повністю м’якими, губчастими та вже почали розкладатися.

Чому влітку більше червивих грибів?

Погодні умови суттєво впливають на стан грибів. Улітку та на початку осені через вищі температури комахи активніші, а личинки розвиваються швидше. У цей період червивими можуть бути навіть молоді їстівні гриби.

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З настанням холодів активність комах знижується, тому пізньої осені гриби зазвичай рідше бувають уражені личинками.