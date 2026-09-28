Тканина для душової завіси має бути достатньо щільною та придатною для регулярного контакту з вологою

Завіса для душу потрібна не лише для захисту підлоги від бризок, а й може стати помітною частиною інтер’єру ванної кімнати. Звичайні пластикові моделі практичні, але не завжди додають приміщенню затишку. Цікавою альтернативою можуть стати тканинні завіси з рюшами. Водночас перед вибором такого варіанта варто врахувати особливості матеріалу та умови його використання. Більше про це пише Нunker.

Тканинна завіса з рюшами

Завіса з кількома шарами тканини та декоративними рюшами може повністю змінити вигляд душової зони. Вона виглядає м’якше за гладкий пластик і може стати акцентом у ванній кімнаті.

Якщо ви вирішили замінити звичайну пластикову завісу на тканинну модель із рюшами, важливо знайти варіант, який відповідатиме не лише стилю ванної, а й вашим вимогам до якості. На Prom свої товари пропонують 60 тисяч продавців, а загальний каталог налічує понад 120 мільйонів позицій. Тут можна знайти як готові тканинні завіси для душу різних розмірів і дизайну, так і товари для їхнього кріплення та догляду. Великий вибір дає змогу порівняти матеріали, характеристики та ціни перед покупкою. Тож навіть якщо ви шукаєте конкретну модель або незвичний варіант для певного стилю ванної, є з чого обирати.

Рюші можуть розташовуватися по всій поверхні або лише у верхній чи нижній частині завіси. Для стриманішого оформлення підійдуть дрібні або рідкі складки, а багатошарові пишні варіанти створять більш виразний декоративний ефект.

Таке оформлення добре підходить для ванних кімнат у затишному сільському або традиційному стилі. Водночас у дуже лаконічному сучасному інтер’єрі велика кількість декоративних деталей може виглядати недоречно.

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На що звернути увагу під час вибору тканини

Тканина для душової завіси має бути достатньо щільною та придатною для регулярного контакту з вологою. Надто тонкий матеріал після намокання може стати прозорим, а багатошарова тканина буде важчою за звичайну завісу.

Перед купівлею перевірте рекомендації виробника щодо прання та догляду. Важливо, щоб матеріал можна було регулярно очищувати від вологи, мильного нальоту та інших забруднень.

Не варто обирати тканини, які погано переносять воду або складний догляд. Наприклад, оксамит для такого використання буде непрактичним.

Потрібен захисний шар

Якщо тканина не призначена для прямого контакту з водою, між нею та душовою зоною можна встановити прозору водостійку підкладку. Вона захищатиме декоративну частину завіси від постійного намокання.

Такий варіант дає змогу поєднати практичність із декоративністю. Тканина залишається помітною частиною інтер’єру, а внутрішній шар допомагає стримувати воду.

Також врахуйте вагу завіси. Кілька шарів тканини стають ще важчими після намокання, тому карниз і кріплення мають витримувати відповідне навантаження.