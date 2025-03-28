Знання того, як злити воду з пральної машини, стане особливо важливим, якщо прилад коли-небудь перестане працювати належним чином

Зливання залишкової води з пральної машини – важливий крок у догляді за технікою, який допомагає уникнути неприємного запаху, утворення плісняви та продовжує термін служби пристрою. Фахівці рекомендують виконувати цю процедуру регулярно, особливо якщо ви помічаєте проблеми зі зливом води або неприємний запах з барабана. Real Simple розповідає, як правильно зливати воду з пральної машини.

Чому це важливо?

Знання того, як злити воду з пральної машини, стане особливо важливим, якщо прилад коли-небудь перестане працювати належним чином, залишаючи барабан повним води та мокрої білизни. Крім того, якщо вам коли-небудь знадобиться завантажити пральну машину для переїзду або якщо ви відчуєте затхлий, кислий або неприємний запах, що виходить з приладу, ці знання стануть вам у пригоді.

Як часто зливати воду з пральної машини?

Пральну машину слід чистити щомісяця, щоб видалити бруд і залишки пральних засобів. Якщо ви не живете в спекотному, вологому кліматі, зливати воду з неї слід кожні 3-6 місяців. У вологих районах рекомендується щомісячне зливання води та очищення.

Як правильно злити воду?