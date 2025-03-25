Щоб зробити білі шкарпетки чистими, вам знадобиться всього два інгредієнти

З часом білі шкарпетки можуть втрачати свою яскравість і ставати сірими або жовтуватими. Навіть після прання вони не завжди виглядають ідеально чистими. Проте повернути шкарпеткам білизну можна за допомогою простих інгредієнтів, які є майже в кожному домі. Express.co.uk розповідає, як швидко та ефективно випрати білі шкарпетки.

Експертка з прибирання та засновниця Perfectly Imperfect Ліндсі розповіла, як можна відбілити шкарпетки. І хоча може здатися очевидним використовувати відбілювач для видалення плям, але є ризик, що шкарпетки стануть жовтуватого кольору, а плями будуть ще помітнішими.

Як повернути білизну шкарпеткам: простий метод

Щоб зробити білі шкарпетки чистими, вам знадобиться всього два інгредієнти – оцет та харчова сода.

Оцет часто використовуються як натуральний пом’якшувач тканини, оскільки він містить оцтову кислоту, яка може розщеплювати білки у плямах від поту і видаляти будь-які накопичення олії в тканині. Окрім цього оцет має антибактеріальні властивості, які допомагають глибоко очистити білизну та видаляють будь-які компоненти, що спричиняють пожовтіння тканини, тому ваші шкарпетки виглядатимуть набагато білішими.

Харчова сода допомагає посилити мийний ефект оцту, оскільки вона може м'яко скрабувати поверхню тканини, щоб вивести будь-які плями, не пошкоджуючи матеріал.

«Не хвилюйтеся, ваш одяг не буде пахнути оцтом після того, як ви його висушите. До того ж оцет є природним пом'якшувачем тканини, тож скажіть «до побачення» хімічним засобам для пом'якшення!», – зазначила Лісні.

Все, що вам потрібно зробити, це додати 120 грамів харчової соди в барабан з білими шкарпетками. Потім додайте пральний порошок, як ви зазвичай це робите, і додайте 120 мілілітрів оцту у відсік для мийних засобів, куди ви зазвичай додаєте кондиціонер для білизни.

Після, поставте шкарпетки на звичайний режим прання у теплій воді. Важливо уникати прання у гарячій воді, оскільки екстремальні температури можуть залишити плями.

Після завершення циклу прання шкарпетки мають стати чистішими, яскравішими і повністю очиститися від плям.