Що не можна класти в пральну машину

Якщо ви хочете, щоб техніка довше служила, а одяг завжди був чистим, неушкодженим і приємно пахнув, варто попіклуватися, щоб у пральну машину не потрапили декілька звичайних на перший погляд речей.

Ключі

Напрацюйте звичку перевіряти кишені одягу перед пранням. Ключі можуть пошкодити барабан вашої пральної машини. Особливо небезпечні ключі від автомобіля або іншої техніки, яка працює від мотора чи електрики. Вони можуть спричинити коротке замикання, що принесе ще більше проблем, аніж зламана пральна машина.

Шкіряне взуття

Шкіряне взуття або взуття зі шкіряними вставками не можна прати в машині, оскільки це може пошкодити його. Такі речі краще прати вручну та сушити на відкритому повітрі.

Речі з паєтками, бісером або крихкою вишивкою

Краще також прати вручну одяг з мереживом, паєтками, бісером або крихкою вишивкою. У машині вони дуже легко псуються, особливо якщо вони приклеєні, а не пришиті. Речі з мережива можуть порватися всередині барабану, особливо якщо вони тертимуться за одяг з гачками, гудзиками або блискавками.

Гумові килимки

Гума руйнується під дією води та високих температур і швидких обертів, може пошкодити насос й зіпсувати техніку.

Одяг, вкритий шерстю домашніх тварин

Шерсть може опинитися в каналізації, забиваючи труби. Крім того, шерсть прилипне до вологого одягу й залишиться на ньому навіть після прання. Тому такий одяг краще прати вручну, попередньо очистивши за допомогою валика або липкої щітки.

Водонепроникні вироби

Можна подумати, що машинка, наповнена водою – це не проблема для речей, призначених для перебування у воді, але насправді водонепроникні речі не можна прати у машині. Плащі, водонепроникні куртки або водостійкі вуличні аксесуари мають спеціальне покриття, яке пошкоджується порошком чи ополіскувачем. Прання в машині може призвести до зняття гідроізоляції, і річ втратить водовідштовхувальні функції. Найкраще дотримуватися інструкцій виробника з прання подібних виробів.

Забагато одягу

Коли пральна машина наповнена до країв, у барабані не вистачає місця для обертання білизни. Тому вона не буде пратися. А ще перевантаження може пошкодити підвіску і підшипники. Надлишок одягу у пралці – одна із головних причин поломок пральних машин.

За матеріалами «Голосу Дніпра», «Апострофа»