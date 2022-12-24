Як і чим прочистити каналізаційні труби вдома: дієві способи
Багато хто стикався з проблемою, коли в раковині чи ванні погано стікає вода, бо туди забились харчові відходи, жир або волосся. Через це стає не лише незручно користуватись сантехнікою, але й можна відчувати неприємний запах, що йде з труб. Щоб уникнути засмічення труб вдома, необхідно час від часу проводити профілактичні роботи. А якщо в трубі уже утворилась пробка, що заважає проходженню води, то є кілька дієвих способів очистки, які не вимагають виклику майстра. «Веселий дім» розповідає, як правильно доглядати за каналізаційними трубами і що робити, якщо вони забилися.
Механічні способи очистки труб
При глибоких засміченнях труб механічні методи очищення труб каналізації є найефективнішими і невибагливими. Будь-який господар, навіть недосвідчений у сантехнічних тонкощах, бачив інструменти для ручного прочищення каналізації:
- Вантуз – пристосування у вигляді гумової півсфери, насадженої на дерев’яну рукоятку. Під час роботи важливо, щоб у ванні або раковині перебувала вода. При зворотно-поступальних рухах вода між чашею вантуза і місцем засмічення, немов поршень, проштовхне пробку до каналізаційної труби, яка ширше в перерізі.
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Дренажний свердлик – більш відомий як сантехнічний трос. Складається із сталевої пружини і рукоятки. Пружину просовують в трубу якомога глибше і при цьому повільно обертають, що допомагає прочистити засмічення.
Хімічні способи
Фахівці рекомендують для профілактики жирових пробок вливати в трубу гарячу воду з розведеним у ній миючим дезинфікуючим засобом. Це допоможе прочистити внутрішні стінки стоку від налиплого забруднень і побутового жиру. Засіб для видалення жиру можна придбати в будь-якому господарському магазині. Це може бути «Рідкий сантехнік», «Сіліт для труб» або «Кріт». У склад цих засобів входить гідроксид натрію, який ефективно розчиняє органічні залишки і прочищає каналізацію.
Засоби побутової хімії потребують невеликих фінансових витрат, зате звільнять вас від залитих підлог і фізичних вправ з тросом або вантузом.
Побутові способи
Поряд з професійними засобами прочищення труб відомі екологічно чисті побутові рецепти. У їх числі використання соди, оцту, перекису водню та інших засобів, які знайдуться в будь-якому домашньому господарстві. Ці рецепти не тільки значно дешевше продуктів побутової хімії, а й безпечніші для здоров'я.
Ось два дієвих варіанти очистки труб:
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Підготуйте ємність з гарячою водою і розчиніть в ній півпачки соди. Вилийте вміст в трубу. Сода в поєднанні з гарячою водою розм’якшить жирову пробку в трубі, а вантуз допоможе проштовхнути пробку до стояка каналізації і тим самим прочистити трубу.
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Візьміть півсклянки попередньо нагрітого харчового оцту і таку ж кількість харчової соди. Змішайте інгредієнти і вилийте в слив. В результаті хімічної реакції утворюється багато піни, тому заткніть зливний отвір шматком тканини або ганчіркою. Зачекайте 2 години. Потім відкрийте слив, залийте гарячою води і пойдіться ще вантузом, щоб остаточно прочистити засмічення.
Профілактика засмічень
Пробки у трубах можуть ставати настільки щільними, що прочистити їх механічно або розчинити хімічними реактивами вже неможливо. У цьому випадку перед господарем постане необхідність заміни відвідної труби, а це затратно і клопітно. Ось чому важливо не тільки навчитися прочищати засмічення каналізації, а й час від часу вживати профілактичних заходів.
Не можна:
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скидати в зливний отвір харчові недоїдки, очищену шкірку або папір;
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виливати, навіть в унітаз, клей і прострочені ліки;
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висипати пісок (у тому числі з котячого горщика) і інші будівельні суміші – для цього є сміттєвий контейнер.
Рекомендується:
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один раз на місяць заливати в трубу спеціальний засіб для чищення, що розчиняє жир і інші органічні залишки;
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встановити на зливні отвори решітки, які будуть затримувати сміття, волосся та інші сторонні фрагменти;
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після миття жирного посуду виливати в раковину чайник гарячої води; втім кщо у вас встановлені пластикові труби, то остерігайтеся вливати окріп.
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корисною звичкою стане миття посуду гарячою водою: забудьте про рекламні обіцянки від засобів для миття посуду, які «розчиняють жир навіть у холодній воді»; при високій температурі жир краще змивається зі стінок вашої каналізації і не утворює пробок.