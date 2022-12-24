Якщо вдома забились труби, то прочистити їх допоможуть хімічні засоби або навіть харчові оцет та сода

Багато хто стикався з проблемою, коли в раковині чи ванні погано стікає вода, бо туди забились харчові відходи, жир або волосся. Через це стає не лише незручно користуватись сантехнікою, але й можна відчувати неприємний запах, що йде з труб. Щоб уникнути засмічення труб вдома, необхідно час від часу проводити профілактичні роботи. А якщо в трубі уже утворилась пробка, що заважає проходженню води, то є кілька дієвих способів очистки, які не вимагають виклику майстра. «Веселий дім» розповідає, як правильно доглядати за каналізаційними трубами і що робити, якщо вони забилися.

Механічні способи очистки труб

При глибоких засміченнях труб механічні методи очищення труб каналізації є найефективнішими і невибагливими. Будь-який господар, навіть недосвідчений у сантехнічних тонкощах, бачив інструменти для ручного прочищення каналізації:

Вантуз – пристосування у вигляді гумової півсфери, насадженої на дерев’яну рукоятку. Під час роботи важливо, щоб у ванні або раковині перебувала вода. При зворотно-поступальних рухах вода між чашею вантуза і місцем засмічення, немов поршень, проштовхне пробку до каналізаційної труби, яка ширше в перерізі.

Дренажний свердлик – більш відомий як сантехнічний трос. Складається із сталевої пружини і рукоятки. Пружину просовують в трубу якомога глибше і при цьому повільно обертають, що допомагає прочистити засмічення.

Хімічні способи

Фахівці рекомендують для профілактики жирових пробок вливати в трубу гарячу воду з розведеним у ній миючим дезинфікуючим засобом. Це допоможе прочистити внутрішні стінки стоку від налиплого забруднень і побутового жиру. Засіб для видалення жиру можна придбати в будь-якому господарському магазині. Це може бути «Рідкий сантехнік», «Сіліт для труб» або «Кріт». У склад цих засобів входить гідроксид натрію, який ефективно розчиняє органічні залишки і прочищає каналізацію.

Засоби побутової хімії потребують невеликих фінансових витрат, зате звільнять вас від залитих підлог і фізичних вправ з тросом або вантузом.

Побутові способи

Поряд з професійними засобами прочищення труб відомі екологічно чисті побутові рецепти. У їх числі використання соди, оцту, перекису водню та інших засобів, які знайдуться в будь-якому домашньому господарстві. Ці рецепти не тільки значно дешевше продуктів побутової хімії, а й безпечніші для здоров'я.

Ось два дієвих варіанти очистки труб:

Підготуйте ємність з гарячою водою і розчиніть в ній півпачки соди. Вилийте вміст в трубу. Сода в поєднанні з гарячою водою розм’якшить жирову пробку в трубі, а вантуз допоможе проштовхнути пробку до стояка каналізації і тим самим прочистити трубу.

Візьміть півсклянки попередньо нагрітого харчового оцту і таку ж кількість харчової соди. Змішайте інгредієнти і вилийте в слив. В результаті хімічної реакції утворюється багато піни, тому заткніть зливний отвір шматком тканини або ганчіркою. Зачекайте 2 години. Потім відкрийте слив, залийте гарячою води і пойдіться ще вантузом, щоб остаточно прочистити засмічення.

Профілактика засмічень

Пробки у трубах можуть ставати настільки щільними, що прочистити їх механічно або розчинити хімічними реактивами вже неможливо. У цьому випадку перед господарем постане необхідність заміни відвідної труби, а це затратно і клопітно. Ось чому важливо не тільки навчитися прочищати засмічення каналізації, а й час від часу вживати профілактичних заходів.

Не можна:

скидати в зливний отвір харчові недоїдки, очищену шкірку або папір;

виливати, навіть в унітаз, клей і прострочені ліки;

висипати пісок (у тому числі з котячого горщика) і інші будівельні суміші – для цього є сміттєвий контейнер.

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