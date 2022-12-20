Хто саме змив у каналізацію іноземну валюту, наразі невідомо

У містечку Ланівці на Тернопільщині каналізаційні стоки забило обпаленими купюрами євро і фунтів. Всього комунальники, які ремонтували каналізацію, нарахували близько 700 євро лише купюрами по сто. Хто саме спустив у каналізацію таку суму грошей, наразі невідомо.

Відео, зняте комунальниками, опублікував міський голова Ланівців Роман Казновецький у понеділок, 19 грудня. «Шановні жителі Лановецької громади та України, не забивайте каналізацію! Користуйтеся банківськими установами. PS: краще донатьте на ЗСУ», – написав мер міста.

У коментарі «Суспільному» він пояснив, що купюри знайшли комунальники, які ремонтували каналізаційні стоки. Гроші справжні, це переважно євро та фунти, і всі обпалені.

Працівники місцевого комунального підприємства знайшли до семиста євро тільки номіналом по 100 євро. Яку ж загалом суму спустили в каналізацію, наразі невідомо. Комунальники витягли лише ті купюри, які забили каналізаційні стоки.