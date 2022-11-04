Хмельничанка отримала від водоканалу кофту з написом «Води нема, але ви тримайтесь»
Напередодні Людмила Шевчук оплатила послуги «Хмельницькводоканалу» на рік вперед
Директор «Хмельницькводоканалу» Олександр Новосад подарував мешканці міста Людмилі Шевчук брендовану кофту за те, що жінка проплатила на рік вперед за водопостачання. В подарунок їй вручили кофту з написом «Води нема, але ви тримайтесь».
Своєрідний конкурс керівник «Хмельницькводоканалу» оголосив 31 жовтня. У своєму Facebook він пообіцяв, що подарує брендовану футболку від водоканалу тим споживачам, які проплатять одразу за всі послуги на рік вперед.
«Я пояснив, що в умовах конкурсу було вказано сплатити за водопостачання та водовідведення на рік вперед. У відповідь Людмила Шевчук прямо при нас сплатила за послуги на рік вперед. Якщо чесно, я був вражений цим вчинком. Українці сильні та свідомі люди», – написав він.
Судячи з квитанцій, які опублікував Олександр Новосад, сумарно жінка заплатила 2,8 тис. грн. Відтак він подарував їй обіцяний приз – кофту із написом «води нема, але ви тримайтесь».
Про жінку відомо, що вона працює провідною бібліотекаркою філії №14 у хмельницькій міській централізованій бібліотечній системі.
Зазначимо, що в липні водоканал оголосив конкурс на найкращі написи на брендованих футболках. В результаті обрали три варіанти: «Бережіть воду – мийтеся удвох», «Вода – не розкіш, вода – основа життя», «Вода буде, коли включимо». Трьом переможцям подарували по 700, 500 та 300 грн відповідно.