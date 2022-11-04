Керівник «Хмельницькводоканалу» Олександр Новосад подарував Людмилі Шевчук, яка сплатила наперед за послуги його підприємства, кофту з написом «Води нема, але ви тримайтесь»

Директор «Хмельницькводоканалу» Олександр Новосад подарував мешканці міста Людмилі Шевчук брендовану кофту за те, що жінка проплатила на рік вперед за водопостачання. В подарунок їй вручили кофту з написом «Води нема, але ви тримайтесь».

Своєрідний конкурс керівник «Хмельницькводоканалу» оголосив 31 жовтня. У своєму Facebook він пообіцяв, що подарує брендовану футболку від водоканалу тим споживачам, які проплатять одразу за всі послуги на рік вперед.

«Я пояснив, що в умовах конкурсу було вказано сплатити за водопостачання та водовідведення на рік вперед. У відповідь Людмила Шевчук прямо при нас сплатила за послуги на рік вперед. Якщо чесно, я був вражений цим вчинком. Українці сильні та свідомі люди», – написав він.

Судячи з квитанцій, які опублікував Олександр Новосад, сумарно жінка заплатила 2,8 тис. грн. Відтак він подарував їй обіцяний приз – кофту із написом «води нема, але ви тримайтесь».

Про жінку відомо, що вона працює провідною бібліотекаркою філії №14 у хмельницькій міській централізованій бібліотечній системі.

Зазначимо, що в липні водоканал оголосив конкурс на найкращі написи на брендованих футболках. В результаті обрали три варіанти: «Бережіть воду – мийтеся удвох», «Вода – не розкіш, вода – основа життя», «Вода буде, коли включимо». Трьом переможцям подарували по 700, 500 та 300 грн відповідно.