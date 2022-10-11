Росіяни можуть знову завдавати удари по критичній інфраструктурі, тому варто бути готовими до цього, наскільки можливо

Масовані ракетні обстріли 10 жовтня вкотре показали, наскільки цинічним є ворог і що він буде продовжувати бити прицільно по цивільних, у тому числі по ТЕЦ та іншій критичній інфраструктурі. Наприклад, у Львові після ракетної атаки місто опинилось без світла, води та зв’язку на півдня. Працівники обленерго уже до вечора відновили електропостачання, але уже на ранок наступного дня мер міста Андрій Садовий заявив, що містянам необхідно готуватися до повторних атак зі сторони Росії. І незабаром на енергетичні об'єкти у місті знову прилетіли російські ракети.

Попереду українців чекає холодна зима і уже зрозуміло, що відключення електрики, води та газу можуть бути частими. Отож варто подбати про те, щоб забезпечити свій дім усім необхідним, аби якомога безболісніше пережити цю зиму. Ми зібрали перелік речей та приладів, які потрібні, щоб легше пережити надзвичайну ситуацію.

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Павербанк (краще декілька) – допоможе підзарядити смартфон, ноутбук та інші прилади у разі відключення світла. При цьому варто обирати павербанки з більшою потужністю, вони дорожче коштують, але і ефективність суттєво краща.

Туристичний пальник – ще один не дуже дорогий пристрій, що стане у пригоді для того, щоб розігріти воду чи їжу в умовах надзвичайної ситуації. Можна придбати пальник з невеликим газовим балоном або ж більш економний варіант – пальник для сухого спирту (такі використовуються для розігріву сухпайків для військових).

фото Top Rope

Свічки, сірники, запальнички – якщо довший час вдома немає світла, то у пригоді стануть свічки. При цьому довше горять соєві свічки – до 20 годин в банці і до 40 годин без банки. Воскові свічки можуть горіти декілька годин, парафінові – до 30 хвилин. Декілька пачок сірників та кілька запальничок, навіть якщо ви не курите, точно мають бути вдома.

Ліхтарики на батарейках або нічні лампи – чудова альтернатива свічкам. Ліхтарики дають набагато більше світла, їх можна брати з собою у бомбосховище чи за потреби - на вулицю, отож це дуже корисна річ. Також можна придбати нічні лампи, які варто наперед зарядити через USB і вони в залежності від характеристик зможуть працювати декілька годин. Існують також нічники на батарейках, що теж доволі зручно.

Фото магазину «Алло»

Радіоприймач на батарейках – тут можна сказати, що обставини змушують нас повертатись трохи назад у часі, адже за відсутності мобільного зв'язку та інтернету саме по радіо можна дізнатись актуальну інформацію. Радіоприймачі можна пошукати у бабці на горищі або ж придбати онлайн чи в магазинах електроніки – зараз вони знову входять в моду. Під час вибору радіоприймача варто звернути увагу на частоти, які він підтримує. Практично всі станції, які є доступні, віщають в FM-діапазоні, отож для покупки варто обирати саме FM-програвачі.

фото ZAXID.NET

Батарейки – краще мати вдома хороший запас, щоб у разі чого можна було замінити батарейки, наприклад, у радіоприймачі чи ліхтарику.

Запаси питної та технічної води – просто подбайте про те, щоб у вас вдома завжди було кілька бутлів води: для споживання і для інших потреб – швидкого душу, змиву унітаза, миття посуду тощо.

Запас їжі, яка не псується – цей пункт дуже важливий, оскільки за відсутності електроенергії більшість магазинів та супермаркетів не працюють. Тому кілька банок консервів, паштетів, 2-3 пачки хлібців та кілька плиток шоколаду точно не будуть зайвими. Тим більше, що організм потребує калорійної їжі, щоб виробляти тепло.

Якщо є можливість обладнати своє сховище чи комору вдома і зробити там більш ґрунтовний запас їжі – то не варто цією можливістю нехтувати.

Теплий одяг – краще обирати одяг не з натуральних тканин (наприклад, флісовий), оскільки вони довше зберігають тепло. Окрім того, можна подумати над термобілизною, яка допоможе довше утримувати тепло, що виробляє ваше тіло. Варто також запастись теплими шкарпетками, бажано термостійкими. Термоодяг можна придбати у магазинах, де продають спорядження для походів, або на онлайн-барахолках.

*Цей перелік можна доповнювати за вашими індивідуальними потребами. Наприклад, людям з хронічними захворюваннями слід мати достатній запас ліків, а батькам маленьких діток варто запастись харчуванням у банках, підгузками та вологими серветками.

Раніше ми також писали про те, як можна утеплити вікна вдома своїми руками – це ще один спосіб, щоб якомога довше зберегти тепло в оселі. Також варто подумати над тим, як захистити електроприлади вдома від стрибків напруги – ми детально пояснювали, як це зробити, в окремому матеріалі.

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