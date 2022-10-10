У Львові та області майже повністю відновили електропостачання
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У понеділок ввечері у Львові та області практично відновили електропостачання після ранкових ракетних обстрілів росіян. Загалом через ракетні атаки без світла були понад 1000 міст і сіл Львівщини.
«Електропостачання у Львові відновили майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби. Також відновили електропостачання у 90% населених пунктів у районах Львівської області», – повідомив пізно ввечері голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.
При цьому голова ЛОВА подякував фахівцям «Львівобленерго» та «Укренерго» за оперативність у відновленні електропостачання. Загалом через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів.
Максим Козицький також закликав мешканців допомогти енергетичній системі пройти випробування та максимально зменшити споживання електроенергії у вечірній час – з 17:00 до 22:00. А для того, щоби мати постійний доступ до інформації порадив людям придбати радіоприймач на батарейках.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетики в різних областях. Зокрема, без світла залишилося 90% міста Львова.