Електропостачання Львова відновили майже на 100%

У понеділок ввечері у Львові та області практично відновили електропостачання після ранкових ракетних обстрілів росіян. Загалом через ракетні атаки без світла були понад 1000 міст і сіл Львівщини.

«Електропостачання у Львові відновили майже на 100%. Без живлення залишаються окремі будинки – там працюють аварійні служби. Також відновили електропостачання у 90% населених пунктів у районах Львівської області», – повідомив пізно ввечері голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

При цьому голова ЛОВА подякував фахівцям «Львівобленерго» та «Укренерго» за оперативність у відновленні електропостачання. Загалом через вранішні ракетні удари в області без живлення були 1040 населених пунктів.

Максим Козицький також закликав мешканців допомогти енергетичній системі пройти випробування та максимально зменшити споживання електроенергії у вечірній час – з 17:00 до 22:00. А для того, щоби мати постійний доступ до інформації порадив людям придбати радіоприймач на батарейках.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетики в різних областях. Зокрема, без світла залишилося 90% міста Львова.