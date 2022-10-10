У Львові та області пролунали вибухи
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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У Львові та області у понеділок, 10 жовтня, пролунало декілька потужних вибухів.
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий о 9:21, у місті. спрацювала ППО.
«У Львові чути вибухи. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях», - написав Садовий у Telegram.
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