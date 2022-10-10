У Львові та області у понеділок, 10 жовтня, пролунало декілька потужних вибухів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий о 9:21, у місті. спрацювала ППО. «У Львові чути вибухи. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях», - написав Садовий у Telegram.

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