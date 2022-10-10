Наслідки ракетного удару у Львові 10 жовтня

Через масований російський ракетний обстріл всієї території України близько 90% Львова залишились без електропостачання. Електротранспорт наразі не курсує, натомість автобусів на маршрутах курсує більше.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, станом на 14:20 близько 90% Львова залишається без електроенергії. Через це трамваї та тролейбуси тимчасово не курсують, натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах.

«У місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами», – повідомив Андрій Москаленко.

Також не працюють 80% світлофорів, а на великих перехрестях перебувають регулювальники.

Нагадаємо, рано вранці 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетного удару по всій території України. У Львові та області також було чути потужні вибухи. Попередньо на Львівщину випустили 15 ракет, частину з яких збила система ППО. Ракети влучили у об'єкти енергетичної інфраструктури. Про наслідки удару та жертв наразі інформації немає.