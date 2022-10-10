Російські ракети, зокрема, вдарили по ТЕЦ на Київщині

Унаслідок масованих обстрілів по Україні у містах та інших населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Потрібно бути готовими до наслідків, аж до віялових відключень, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни продовжують тероризм. Застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об'єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни! Чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень», – написав він у Telegram.

За словами Кирила Тимошенка, в Київській області є потрапляння в ТЕЦ.

В НЕК «Укренерго» додали, що в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням, але енергетики оперативно застосовують резервні схеми та працюють над усуненням пошкоджень.

За інформацією уряду, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені.

Так, удари по інфраструктурних об'єктах підтвердили у Києві, Київській, Львівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. На Полтавщині, Тернопільщині, у Харкові та Львові – перебої зі світлом та водою.

В «Укренерго» запевнили, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.