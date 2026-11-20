Інцидент стався під час прикордонного контролю в пункті пропуску Дорогуськ

Польські прикордонники видворили з країни 60-річного громадянина України, який керував вантажівкою у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка передали українським прикордонникам, також йому заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років. Про це повідомили у Надбужанському прикордонному підрозділі.

Інцидент стався під час прикордонного контролю в пункті пропуску Дорогуськ. Офіцери запідозрили, що водій вантажівки з українською реєстрацією перебуває напідпитку, тому перевірили його на вміст алкоголю. Тест показав 1,97 проміле.

Чоловікові висунули обвинувачення в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. На прохання начальника муніципальної поліції в Хелмі прикордонники розпочали процедуру примусового повернення українця. Йому видали рішення про повернення без терміну для добровільного виїзду та заборонили повторно в’їжджати до Польщі й інших країн Шенгенської зони протягом п’яти років.

Після завершення усіх потрібних процедур чоловіка доправили до державного кордону та передали українській прикордонній службі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати