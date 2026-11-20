У Львові завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки

У п’ятницю ввечері, 20 листопада, на вул. Авіаційній у Львові завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Також там відновили рух транспорту. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також Андрій Садовий повідомив, що на вул. Авіаційній засипали вирви, які утворилися після влучання. Пошкоджені ділянки дороги тимчасово вирівняли асфальтною крихтою. Прибрали будівельне сміття та розчистили проїжджу частину.

«Паралельно допомагаємо людям, які через атаку не можуть повернутися до своїх помешкань. Уже поселили 16 людей: 11 – у готелі, ще п’ятьох – у гуртожитку нашого професійного училища. Інші вирішили тимчасово зупинитися в родичів або знайомих. У пошкодженій будівлі залізниці, де також живуть люди, зараз закривають дах і вибиті вікна, щоб захистити квартири від холоду та дощу. Окремо складаємо акти про пошкодження, щоб мешканці, у яких вибило вікна чи пошкодило двері, могли отримати компенсацію від міста на їх відновлення», – написав Андрій Садовий.

На вул. Авіаційній засипали вирви, які утворилися після влучання (фото з соцмереж Андрія Садового)

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Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, російські військові атакували Львів та область ударними дронами і ракетами, загинули двоє людей.