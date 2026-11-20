Завод азотних добрив «Дорогобуж» у Смоленській області

У ніч на п’ятницю, 20 листопада, безпілотники атакували хімічний завод у Смоленській області Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив атаку на регіон. За його словами, російська ППО нібито збила 32 безпілотники. Водночас унаслідок атаки пошкоджень зазнали цивільний промисловий об’єкт, об’єкт енергетики та приватний житловий будинок.

«Постраждалих і загиблих немає. Наразі співробітники оперативних та екстрених служб займаються ліквідацією наслідків», – написав Анохін.

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Водночас моніторингові телеграм-канали стверджують, що під ударом опинився хімічний завод ПАТ «Дорогобуж» в однойменному місті.

Міноборони Росії заявило про нібито 310 збитих українських безпілотників цієї ночі над російськими регіонами, анексованим Кримом, Азовським і Чорним морями.

Українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на Росію.

ПАТ «Дорогобуж» – один із найбільших виробників мінеральних добрив у Росії. За даними компанії, підприємство виробляє близько 11% аміачної селітри в країні. Ця продукція може використовуватися для виготовлення вибухових речовин. Також завод виробляє аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива та нітроамофоску.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Сили оборони вже атакувалиПАТ «Дорогобуж». Тоді загинули семеро людей, зокрема двоє працівників пожежно-рятувального загону підприємства, які отруїлися аміаком. Завод також зазнав атаки в грудні 2025 року.