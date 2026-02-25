Пожежа в районі ПАТ «Дорогобуж» в Смоленській області РФ

У ніч на середу, 25 лютого, безпілотники атакували хімічний завод у Дорогобужі Смоленської області РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

За даними російського телеграм-каналу Mash, вибухи пролунали близько п’ятої години ранку в Дорогобузькому районі, де розташований завод азотних добрив ПАТ «Дорогобуж». У результаті атаки загинули чотири людини, троє з них – рятувальники. Ще чотирьох росіян госпіталізували з важкими травмами. На місці продовжують ліквідацію пожежі.

Оновлено об 11:53. Губернатор Смоленської області Васілій Анохін повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті атаки загинули четверо і поранено десять співробітників підприємства.

«На місці події працюють рятувальники, які локалізували осередки загоряння. З метою мінімізації можливих загроз населенню розглядається питання про евакуацію мешканців прилеглої населеної місцевості», – додав він.

Міноборони Росії в ранковому зведенні повідомило, що над Смоленською областю вночі було збито 14 безпілотників.

У телеграм-каналах Дорогобужа з’явилося повідомлення про те, що заняття в усіх школах міста сьогодні скасовані. Також є повідомлення про влучання по «Дорогобузькій ТЕЦ», унаслідок чого у квартирах містян немає води.

Зауважимо, українська сторона наразі офіційно не підтверджувала удар по підприємству в РФ.

ПАТ «Дорогобуж» – велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції.

Хімічна продукція підприємства, зокрема аміачна селітра та інші азотні сполуки, використовується як компоненти для виробництва вибухових речовин.

Востаннє підприємство атакували в грудні 2025 року.