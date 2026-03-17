У Львові стартували підготовчі роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вул. Омеляна Ковча. Новий шляхопровід матиме три смуги руху, велосипедну та пішохідну зону і світлофорне регулювання. Роботи з будівництва виконуватиме ТзОВ «Онур». Як у вівторок, 17 березня, під час брифінгу повідомили міські посадовці, цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вул. Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.

«Мікрорайон Рясне і Рясне-2 з’єднується з центром Львова мостом, який побудований ще у 1888 році. На сьогодні він є в аварійному стані та потребує повної реконструкції. Натомість сама вулиця Шевченка у цьому місці є мегазавантаженою – трафік автомобілів тут близько 27 тис. машин на добу. А вдень кожні 2 хвилини курсує громадський транспорт – це понад 60 одиниць громадського транспорту. Маємо тут 7 діючих маршрутів і також плануємо оголошувати конкурс на додатковий маршрут, який курсуватиме по вул. Брюховицькій. Відтак будівництво нового моста є просто необхідним. Адже коли збудуємо новий міст, буде можливість закрити на реконструкцію існуючий. А після реконструкції старого моста можна буде також облаштувати тут кільцевий рух», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Проєкт будівництва нового шляхопроводу на вул. Омеляна Ковча передбачає:

будівництво шляхопроводу довжиною близько 32 м та підходів до нього;

реорганізацію дорожнього руху на перетині вул. Т. Шевченка та вул. Омеляна Ковча, а саме облаштування трьох смуг для руху;

облаштування спільної велосипедно-пішохідної доріжки шириною 3 м та службового тротуару шириною 0,75 м;

облаштування інженерних комунікацій, зокрема водопроводу та мереж зовнішнього освітлення;

будівництво нового світлофорного об’єкта.

«На мості облаштуємо три смуги руху транспорту: дві – зі сторони Рясного у напрямку до центру Львова (одну – в центр, іншу – у бік вул. Варшавської) та одну смугу – з центру Львова у напрямку Рясного. Також на мості буде спільна велосипедна і пішохідна зона. З обох боків шляхопроводу буде світлофорне регулювання, яке дасть можливість по вул. Тунельній їхати в напрямку вул. Варшавської без зупинок», – директор ЛКП «Львівавтодор» розповів Микола Власюк.

Підготовчі роботи з будівництва нового шляхопроводу підрядник ТзОВ «Онур» вже розпочав. Зараз відбувається зрізка зелених насаджень, розчистка території під будівельний майданчик та розмітка інженерних мереж.

«Найперше маємо перенести мережі зв’язку “Укрзалізниці”, “Укртелекому”, щоб мати змогу приступити до влаштування самої конструкції моста – встановлення паль, опор, а далі – монтаж балок і влаштування монолітної плити і всієї решти конструкцій моста», – розповів інженер-будівельник компанії «Онур» Роман Мацьопа.

За його словами, на рух потягів роботи не впливатимуть. Натомість зупинку громадського транспорту, яка є на вул. Омеляна Ковча, неподалік від місця робіт, перенесуть трохи нижче.

Термін виконання робіт з будівництва нового шляхопроводу на вулю Ковча становить – 11 місяців. Поза тим завершити роботи планують до кінця цього року. Вартість робіт становить 106,8 млн грн. Будівництво моста буде реалізовуватися із залученням кредитних коштів, позаяк кошти з міського бюджету спрямовують на підтримку Збройних Сил України.