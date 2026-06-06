Росіяни почали атакували найближчу до кордону трасу, що сполучає Харків та Суми

Російські окупанти почали атакувати транспортне сполучення між Харковом та Сумами, використовуючи прикордонну ділянку. Про це у суботу, 6 червня, повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов.

На відео, яке оприлюднив Сергій Безкрестнов, видно знищену атакою вантажівку та пошкоджений вантажний причіп на узбіччі дороги. Автор відео повідомив, що машини потрапили під атаку на трасі Харків – Суми.

«На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами», – написав він.

За словами радника міністра, для ударів по транспорту росіяни обрали ділянку в районі Богодухова. Ця частина дороги розташована найближче до українсько-російського кордону – за 20 км.

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Зазначимо, на початку травня «Азов» повідомив, що патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. На кадрах було видно, що українські дрони завдають ударів по російській військовій техніці на дорогах поблизу Маріуполя. Також українські бійці показали, як виглядає знищена «Азовсталь».

Вже на початку червня Третій армійський корпус повідомив, що провів операцію з ураження тилової логістики росіян на Донеччині та Луганщині. Під час операції дрони корпусу залетіли на території Донецька та показали «Донбас Арену». В результаті операції зі ліквідації логістики росіян українські військові знищили низку російських військових фур, ББМ та вантажівок «Газель».