Вид з українського дрона на знищений завод «Азовсталь» у Маріуполі

Бійці 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» показали роботу розвідувальних та ударних дронів над територією окупованого Маріуполя. Відео з українських БпЛА над Маріуполем оприлюднила у п'ятницю, 8 травня, пресслужба «Азову».

«“Азов” повертається до Маріуполя. Наразі – за допомогою розвідувально-ударного комплексу», – повідомили у пресслужбі корпусу.

На відео, яке показали бійці «Азову», видно, як дрони атакують російську військову техніку на дорогах, а також тимчасово окупований Маріуполь. На кадрах видно зруйновані будівлі та багатоповерхівки, які зводять росіяни, а також територію знищеного заводу «Азовсталь», де азовці тримали оборону до травня 2022 року.

За даними пресслужбі «Азов», українські бійці продовжують створювати санітарну зону для російської логістики та патрулювати дороги на 160 км від лінії бойового зіткнення.

«Ворог вважав ці місця безпечними. Даремно. “Азов” вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде», – повідомили військові.

Нагадаємо, у лютому Генштаб повідомив, що в районі Маріуполя українські військові уразили ЗРК С-300ВМ, яку застосовували для ураження літаків тактичної та стратегічної авіації. Також ЗРК використовували для збиття крилатих й аеробалістичних ракет.