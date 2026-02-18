ЗРК використовують для протиповітряної оборони на ТОТ України та в Росії

У ніч на середу, 18 лютого, Сили оборони України уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в районі Маріуполя на Донеччині українські військові уразили ЗРК С-300ВМ, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, у ніч на 18 лютого Сили оборони уразили два російські обʼєкти на ТОТ Запорізької області. Зокрема, військові вдарили по району зосередження російського підрозділу БпЛА в районі Трудового, а також майстерню безпілотників росіян в районі Токмака.

Також Сили оборони вдарили по трьох обʼєктах окупантів на Донеччині. У Донецьку зафіксували ураження скупчення військової техніки росіян, а в районі міста Родинське – пунктів управління російських дронів.

«Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, ЗРК С-300ВМ застосовують для ураження літаків тактичної та стратегічної авіації. Також ЗРК використовують для збиття крилатих й аеробалістичних ракет.

Втрати росіян та масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, у пресслужбі СБУ показали знищення пунктів управління росіян у тилу українськими дронами FP-2. Бійці ЦСО «Альфа» СБУ завдали ударів по військовій інфраструктурі росіян безпілотниками із бойовою частиною в понад 100 кг. В результаті атаки українські бійці знищили низку російських обʼєктів.