Пожежа почалась в житловому будинку і перекинулась далі

У середу, 11 березня, в селі Кам’янка на Стрийщині сталась масштабна пожежа, в якій пожежники врятували дев’ять будівель. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у двоповерховому дерев’яному житловому будинку в центрі села біля церкви святого Архистратига Михаїла близько полудня. Місцеві мешканці до приїзду пожежної бригади намагалися самостійно загасити вогонь, проте через сильний вітер і щільну забудову від іскор загорілися ще три споруди.

Пожежа в селі Кам’янка Стрийського району (фото ГУ ДСНС у Львівській області)

На місці події працювали одинадцятеро пожежників. За дві години рятувальники локалізували пожежу, а згодом повністю загасили вогонь. Вдалося врятувати від знищення два житлових будинки, п’ять господарських будівель, магазин та церкву.

Додамо, що село Кам’янка розташоване в межах Національного природного парку «Сколівські бескиди». На його території розташовані водоспад Кам’янка, Мертве озеро. В селі живутьблизько 400 людей.

Пожежники врятували від вогню Церкву святого Архистратига Михаїла в центрі села, що збудована в 1991 році на місці давньої церкви другої половини 19-го століття, що згоріла в 1982-му році. Храм внесений до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.