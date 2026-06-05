Після гальмування легковика Toyota в ланцюгову аварію потрапили чотири авто

У місті Сарни Рівненської області сталася масштабна ДТП за участі пʼяти автомобілів. Причиною зіткнення стало недотримання безпечної дистанції, коли водійка навчальної Toyota зупинилася, щоб пропустити собаку, який перебігав дорогу. Про це у пʼятницю, 5 червня, повідомила пресслужба патрульної поліції Рівненщини.

Аварія сталася 4 червня на вулиці Костопільській у Сарнах. За даними слідства, водійка навчального автомобіля Toyota загальмувала перед твариною, яка вибігла на проїзну частину. Позаду неї також зупинився Volkswagen Transporter.

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«Проте водій автомобіля Mercedes, який рухався за Volkswagen Transporter, не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у нього. Від удару той по інерції врізався у задню частину навчального авто. Водії автівок Volkswagen Crafter та ще одного Mercedes, які рухалися позаду, також не були уважними та в’їхали одне в одного», – повідомили в поліції.

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Унаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Ніхто не постраждав.

Наслідки ДТП (фото патрульної поліції)

Патрульні склали протоколи на водіїв двох автомобілів Mercedes та Volkswagen Crafter за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення права керування транспортними засобами строком від шести місяців до одного року.